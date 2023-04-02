Пике рассказал, как Гвардиола оштрафовал его на € 12 тыс.

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, как нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оштрафовал его на € 12 тыс. во время совместной работы в каталонском клубе.

«У нас с Пепом были невероятные отношения, но в его последний год между нами было немного больше напряжения. Каждый канун Нового года я был в Пучсерде.. Было холодно, и я всегда носил одежду с короткими рукавами. У меня был тонзиллит 2 января каждого года. Он оставил меня вне игры на Тенерифе и даже не взял с собой в поездку», — приводи слова Пике AS.

Также Пике добавил, что Гвардиола оштрафовал его на € 12 тыс. и заставил организовать ужин для всей команды.

Пике сыграл за сине-гранатовых 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.