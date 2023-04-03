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«Такое бывает раз в жизни». Кристиан Нобоа высказался о последних результатах «Сочи»

«Такое бывает раз в жизни». Кристиан Нобоа высказался о последних результатах «Сочи»
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о победе команды над московским «Динамо» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первые 20 минут с «Динамо» играли в атакующий футбол, но потом случилось удаление… И всё поменялось — пришлось перестраиваться. Хорошо, что получилось победить.

Да, мы проиграли два предыдущих матча с общим счётом 0:7, но такое бывает раз в жизни. Мы были уверены в своих силах… Например, с «Оренбургом» в первом тайме должны были забивать три гола, но не получилось. А они ударили по воротам четыре раза и забили четырежды. Перед матчем с «Факелом» в команде были травмы, а у меня — дисквалификация», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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