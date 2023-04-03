Павел Погребняк: у меня нет понимания, что случилось со «Спартаком» весной
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Воспитанник «Спартака» Павел Погребняк считает, что «Зенит» по итогам сезона станет чемпионом России. Также у экс-форварда не нашлось объяснений игре красно-белых после возобновления Российской Премьер-Лиги.
«Мне кажется, никто не сомневается, что «Зенит» доведёт чемпионат до логического завершения. Что касается «Спартака», у меня нет понимания, что с ними случилось весной», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» в весенней части чемпионата России одержал одну победу в четырёх матчах. Команда Гильермо Абаскаля обыграла «Факел» (3:2), сыграла вничью с «Уралом» (2:2) и «Ахматом» (0:0), а также проиграла «Оренбургу» (0:2). С 41 очком красно-белые занимают в турнирной таблице третье место.
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