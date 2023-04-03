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Нобоа: Бердыев для меня как футбольный отец. У него всё чётко, как у светофора

Нобоа: Бердыев для меня как футбольный отец. У него всё чётко, как у светофора
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал главного тренера команды Курбана Бердыева своим футбольным отцом. Нобоа и Бердыев также вместе работали в казанском «Рубине» и «Ростове».

«Я больше всех в российском футболе работал с Бердыевым? Возможно. Он для меня как футбольный отец. Почему с ним все заново открывают для себя футбол? Он такой тренер, который покажет тебе каждый момент и каждую деталь.

У него всё чётко, как у светофора: когда красный, когда жёлтый, когда зелёный. Бердыев рассказывает о футболе всё. Тебе надо постоянно думать. С Бердыевым надо работать каждый день, чтобы становиться лучше. Он даёт нам для футбола всё», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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