Нобоа: Бердыев для меня как футбольный отец. У него всё чётко, как у светофора
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа назвал главного тренера команды Курбана Бердыева своим футбольным отцом. Нобоа и Бердыев также вместе работали в казанском «Рубине» и «Ростове».
«Я больше всех в российском футболе работал с Бердыевым? Возможно. Он для меня как футбольный отец. Почему с ним все заново открывают для себя футбол? Он такой тренер, который покажет тебе каждый момент и каждую деталь.
У него всё чётко, как у светофора: когда красный, когда жёлтый, когда зелёный. Бердыев рассказывает о футболе всё. Тебе надо постоянно думать. С Бердыевым надо работать каждый день, чтобы становиться лучше. Он даёт нам для футбола всё», — сказал Нобоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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