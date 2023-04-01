Нобоа: у Кассьерры нет голов в «Зените»? Не хватает моей помощи в опорной зоне

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об игре нападающего Матео Кассьерры за санкт-петербургский «Зенит».

«У Кассьерры нет голов в «Зените»? Не хватает моей помощи в опорной зоне», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий не забил не одного гола в 17 матчах. В семи матчах Кубка России Матео трижды поразил ворота соперников. Также он отметился голом в матче за Суперкубок страны со «Спартаком» (4:0). Ранее Касьерра и Нобоа выступали за «Сочи».

Сегодня, 1 апреля, «Зенит» встретится с екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра начнётся в 19:00 мск.