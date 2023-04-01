Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа: у Кассьерры нет голов в «Зените»? Не хватает моей помощи в опорной зоне

Нобоа: у Кассьерры нет голов в «Зените»? Не хватает моей помощи в опорной зоне
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об игре нападающего Матео Кассьерры за санкт-петербургский «Зенит».

«У Кассьерры нет голов в «Зените»? Не хватает моей помощи в опорной зоне», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кассьерра перешёл в «Зенит» летом 2022 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий не забил не одного гола в 17 матчах. В семи матчах Кубка России Матео трижды поразил ворота соперников. Также он отметился голом в матче за Суперкубок страны со «Спартаком» (4:0). Ранее Касьерра и Нобоа выступали за «Сочи».

Сегодня, 1 апреля, «Зенит» встретится с екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра начнётся в 19:00 мск.

Материалы по теме
Полузащитник «Сочи» Нобоа: в прошлом сезоне команда была сильнее. Сейчас мы играем неровно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023