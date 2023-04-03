Сарвели — о победе над «Динамо»: игроки «Сочи» — красавцы. Только уважение всей команде!

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели высказался о победе команды над «Динамо» (2:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги. Сочинцы играли в меньшинстве с 25-й минуты после удаления вратаря Сослана Джанаева, но сумели забить два мяча и одержать победу в матче.

«Конечно, не планировали так играть. Как это можно планировать, когда удаляешься на 20-й минуте? Хорошо, что так получилось. Игроки «Сочи» — красавцы. Только уважение всей команде!

Видел момент с удалением. Я даже не знаю: видимо, двойное наказание — удаление и пенальти. Я в игре подумал, что лучше бы они забили, но не удаляли. Хорошо, что всё закончилось победой», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.