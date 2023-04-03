Павар: Тухель — великолепный тренер, он доказал это в «ПСЖ» и «Челси»

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар высказался о новом главном тренере команды Томасе Тухеле, заявив, что тот доказал своей работой во французском «ПСЖ» и лондонском «Челси», что является великолепным специалистом.
«Тухель — великолепный тренер, он доказал это в «ПСЖ» и «Челси». У него такой же менталитет, как у меня и мюнхенской «Баварии». Он всегда хочет побеждать», — приводит слова Павара «твиттер» Telefoot.
Тухель возглавил «Баварию» чуть больше недели назад. Под его руководством мюнхенцы смогли обыграть в матче Бундеслиги дортмундскую «Боруссию» (4:2) и вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ранее Павар посвятил победу над «шмелями» уволенному Юлиана Нагельсману.
Не только Месси. Кому Лео уступал звание лучшего игрока года
- 3 апреля 2023
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