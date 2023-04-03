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Владимир Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Факелом»

Владимир Федотов в раздевалке обратился к игрокам ЦСКА после победы над «Факелом»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов похвалил футболистов своей команды после победы над «Факелом» (2:0) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень хорошая командная работа, заслуженная победа на таком поле. Я сейчас вышел и понял, что это такое. Выстояли, выдержали. Но, ребятки, да. Как говорится, радуемся», — сказал Федотов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

ЦСКА набрал 38 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы, сократив отставание от идущего третьим «Спартака» (41) на три очка. 5 апреля команда Федотова проведёт ответный матч с «Крыльями Советов» (первая встреча — 2:2) в Фонбет Кубке России, а 9 апреля на домашнем стадионе сыграет с «Химками» в чемпионате России.

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