ЦСКА одержал важнейшую победу в Воронеже! «Спартаку» пора напрячься

Ситуация в топе турнирной таблицы РПЛ становится всё интереснее. Если с безоговорочным лидерством «Зенита» всё ясно, то борьба за второе место только набирает обороты. Ещё недавно казалось, что главный претендент на серебро — «Спартак». А сейчас красно-белые теряют очки и уже пропустили вперёд «Ростов». Теперь ближе оказалась ещё одна угроза — ЦСКА, который победил на выезде «Факел».

«Факел» начал матч так, будто матч проходил не в Воронеже. ЦСКА быстро прижал соперника к воротам, широко атаковал флангами и здорово обострял. Дополнительное разнообразие приносила изобретённая недавно Владимиром Федотовым связка Фёдора Чалова и Антона Заболотного.

Мало того что «Факел» оказался под серьёзным давлением, так ещё и пришлось делать раннюю замену. Игорь Калинин получил травму и уже на 11-й минуте уступил место на поле Кириллу Суслову.

А в середине тайма ЦСКА заработал пенальти. Ираклий Квеквескири неудачно попал шипами по ноге ворвавшемуся в штрафную Ивану Облякову, а тот упал. VAR на удивление долго рассматривал момент и всё же пришёл к выводу, что фол по неосторожности был. Павел Кукуян указал на «точку», а Чалов развёл мяч и вратаря по углам. 0:1!

Гол ЦСКА не прибавил мотивации «Факелу». Преимущество гостей стало тотальным, а воронежцы тем временем вчистую проигрывали подбор, вообще не отвечали своими атаками и в целом не были похожи на себя. Давление ЦСКА снизилось лишь к концу тайма, и футболисты «Факела» быстро прочувствовали этот момент. У хозяев наконец стали получаться атаки, хоть времени на полноценный ответ до перерыва и не хватило.

«Факел» — ЦСКА — 0:2 Фото: ПФК ЦСКА

В перерыве «Факелу» удалось не просто сохранить настрой, но и приумножить его. Начало второго тайма хозяева провели мощнейшим образом и создали несколько моментов. Лучший, пожалуй, был у Квеквескири, который после фирменного удара с лёта с левой попал в перекладину.

Доминирование «Факела» было ярким, но недолгим. После пяти минут такой игры ЦСКА пришёл в себя и вновь стал давить. А в середине тайма на поле стало совсем весело, когда команды устроили обмен атаками. Гол, очевидно, нужен был и тем, и другим. «Факелу» — чтобы спастись, а ЦСКА — чтобы успокоить соперника и прибить интригу. И беготня от ворот до ворот закончилась успехом гостей: Заболотный открылся под подачу и сбросил мяч, а Обляков добежал и затолкал мяч в ворота.

Более уверенное преимущество поставило ЦСКА в комфортное положение. Команда Федотова уверенно оборонялась и периодически убегала в свои атаки, пользуясь тем, что соперник идёт вперёд большими силами. «Факел» же не унывал, но ресурсов для гола так и не хватило. Да и явных моментов от воронежцев мы в концовке так и не увидели.

ЦСКА после важной победы в Воронеже обошёл «Динамо» и поднялся на четвёртое место. Отставание от «Спартака» сократилось всего до трёх очков! А вот «Факел» всё никак не выберется из зоны стыковых матчей. Хорошая новость для Воронежа лишь в том, что команды из зоны вылета теряют очки ещё интенсивнее.