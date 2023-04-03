Магкеев — о втором месте «Ростова»: Карпин внушает игрокам уверенность, поэтому они высоко

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал нахождение «Ростова» на втором месте турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 21-го тура.

«Конечно, второе место — хороший результат для «Ростова». У них много арендованных футболистов, практически весь состав команды подобран из российских игроков. Знаю, как работает Валерий Георгиевич: он внушает игрокам, что они всё могут, что будет результат, если будут выполняться указания тренера. Вот «Ростов» и на втором месте», — сказал Магкеев в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

«Ростов» набрал 44 очка и отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков. На третьем месте расположился «Спартак» (41). Сезон РПЛ включает в себя 30 матчей.