Юрист: Рай Влут может играть за «Урал», но будет ограничен во въезде в западные страны

Спортивный юрист Андрей Князев заявил, что нападающий екатеринбургского «Урала» Рай Влут сможет продолжать играть за команду после того, как был приговорён к двум с половиной годам тюрьмы.
«Если Влута приговорили в Нидерландах, то он может продолжать играть за «Урал». В России практически никого не выдают. Думаю, завтра он будет активным участником матча. Лишь бы он в Нидерланды не ездил. У него есть риски в других странах, но в России его точно никто не будет выдавать. Единственное, он будет ограничен во въезде в западные страны», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее стало известно, что обвиняемый в участии в ДТП, в результате которого погиб четырёхлетний ребёнок, Влут был приговорён нидерландским судом к двум с половиной годам тюрьмы.
- 3 апреля 2023
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