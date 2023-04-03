Юрист Прокопец: проблем у Влута в России не будет — только имиджевые проблемы «Урала»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал решение нидерландского суда приговорить нападающего екатеринбургского «Урала» Рая Влута к двум с половиной годам тюремного заключения.
«Трудовое законодательство Российской Федерации предусматривает, что договор может быть расторгнут в случае, если произошли какие-то обстоятельства за пределами воли сторон и по основаниям, не зависящим от воли сторон.
Одним из таких оснований является осуждение работника, по которому он либо арестовывается, либо отправляется отбывать наказание. Это право клуба — клуб может так сделать. Ни футбольное, ни гражданское, ни трудовое законодательство не будет ему здесь противоречить.
Нужно понимать, что так происходит, если приговор суда вступил в законную силу. Насколько понимаю, пока была только первая инстанция. Если футболист будет обжаловать, то решение в законную силу не вступит. До этого момента расторжение договора будет незаконным. Это только воля сторон.
Если футболист играет в России и за рубежом его осудили, а у нас нет с Нидерландами соглашения о выдаче уголовных преступников, то никаких проблем для футболиста здесь не будет. Для клуба будут только имиджевые проблемы.
Таким образом, всё находится в руках «Урала». Клуб может решить, может ли футболист продолжать трудовую деятельность здесь беспрепятственно или не может. Но всё это может быть только после приговора суда», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 апреля 2023
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