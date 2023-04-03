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Гильермо Абаскаль вызван на КДК РФС после матча с «Ахматом»

Гильермо Абаскаль вызван на КДК РФС после матча с «Ахматом»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль будет вызван на заседание комиссии для рассмотрения его слов на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет вызван на КДК РФС. Мы рассмотрим слова тренера на пресс-конференции после матча с «Ахматом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

После матча с «Ахматом» Абаскаль жёстко раскритиковал судейство в игре, заявив, что арбитры позволяли футболистам грозненцев тянуть время. Потеряв очки в домашней встрече, «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице, уступая «Зениту» и «Ростову».

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