Гильермо Абаскаль вызван на КДК РФС после матча с «Ахматом»
Поделиться
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль будет вызван на заседание комиссии для рассмотрения его слов на пресс-конференции после матча 21-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (0:0).
«Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль будет вызван на КДК РФС. Мы рассмотрим слова тренера на пресс-конференции после матча с «Ахматом», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
После матча с «Ахматом» Абаскаль жёстко раскритиковал судейство в игре, заявив, что арбитры позволяли футболистам грозненцев тянуть время. Потеряв очки в домашней встрече, «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице, уступая «Зениту» и «Ростову».
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
16:45
-
16:39
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:11
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:56
-
15:38
-
15:32
-
15:28
-
15:25
-
15:10
-
15:01
-
14:56
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:31
-
14:20
-
14:20
-
14:20
-
14:16
-
14:08
-
13:48
-
13:45
-
13:30
-
13:29
-
13:26
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
Партнерский контент