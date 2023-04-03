Созин: «Химки» и «Торпедо» — пародия на РПЛ по уровню мастерства и устройства клубов

Футбольный эксперт Андрей Созин критически высказался о возможности расширения РПЛ.

«Вчера я выбрал для просмотра матч «Химок» и «Краснодара» и вспомнил о людях, которые часто рассуждают о необходимости увеличения РПЛ до 18 или 20 команд. А может, и больше. К этим уважаемым людям, которые, безусловно, имеют право на своё мнение, у меня только один вопрос: какие команды, кроме, возможно, «Балтики» и «Рубина», должны появиться в РПЛ, если в нашей премиальной лиге и сейчас есть клубы, которые ни по каким спортивным параметрам ей не соответствуют?

«Химки» и «Торпедо» – пародия на РПЛ по уровню мастерства и устройства клубов. Народ не ходит, смотреть неинтересно, уровень футбола – без комментариев. От лица «Химок» раньше разве что слышали позитивные лозунги господина Терюшкова. Помню, он хотел, чтобы играли одни россияне. А сейчас у «Химок» играют пять худших легионеров чемпионата. Глядя на процессы в «Химках», инвесторы скорее испугаются вливать деньги в наши клубы, чем побегут туда. Что касается «Торпедо», то это уровень середняка Первой лиги. Не больше. Когда ты дважды за сезон меняешь тренера, а прогресса нет, это неудивительно.

Так что если мы хотим понизить уровень РПЛ, сделать так, чтобы проходными и неинтересными были не только матчи с «Химками» и «Торпедо», то давайте расширять лигу до 30 команд. А если здравый смысл всё же восторжествует, то надо задуматься о том, будут ли соответствовать уровню «Рубин» и «Балтика», а главное – кто ещё, кроме этих двух команд, мог бы заменить аутсайдеров РПЛ», — передаёт слова Созина корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.