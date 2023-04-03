В «Спартаке» сообщили, что ФИФА обязала «Вест Хэм» оплатить аренду Алекса Крала

Стало известно о решении ФИФА касательно обращения «Спартака» по поводу ситуации с невыплатой части суммы со стороны «Вест Хэма» за аренду им чешского полузащитника Алекса Крала.

«Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского «Вест Хэма». Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты.

В случае если «Вест Хэм» не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трёх трансферных окон дело может быть передано в Дисциплинарный комитет ФИФА.

При этом лондонцы в течение десяти дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».