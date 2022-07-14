Топ-клубы РПЛ продолжают нести потери. За неделю в России больше 20 трансферов!

Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону, который стартует совсем скоро. За последние дни состоялось немало важных трансферов, при этом заметно пополнился список легионеров, покинувших РПЛ. Рассказываем о последних сделках в чемпионате России.

Если вдруг упустили — трансферы предыдущих недель.

Алекс Крал: «Спартак» → «Шальке» (аренда)

Чешский футболист воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт со «Спартаком». Следующий сезон он проведёт в Бундеслиге — «Шальке» арендовал игрока до лета 2023 года. В последнее время дела у 24-летнего полузащитника складываются не лучшим образом. Прошлый сезон он провёл на правах аренды в «Вест Хэме», но отыграл всего шесть матчей. Теперь у чеха есть шанс перезагрузить карьеру в «Шальке», который спустя год вернулся в Бундеслигу. Главный тренер немецкого клуба Франк Крамер после оформления сделки высоко оценил новичка. По мнению специалиста, Крал обладает особенным пониманием футбола. В одном топ-чемпионате Алекс провалился, получится ли в другом?

Чидера Эджуке: ЦСКА → «Герта» (аренда)

Эджуке, как и Крал, приостановил контракт с топ-клубом РПЛ и уехал в чемпионат Германии. Там его ждёт совместная работа с бывшим главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем. Кстати, «Герта» с большим трудом сохранила место в элитном дивизионе немецкого футбола. Заняли третье место с конца, но «выжили» в стыках с «Гамбургом», несмотря на поражение в первом матче. В сезоне-2021/2022 Эджуке отыграл за армейцев 32 матча, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов назвал уход Эджуке безобразием, а сам нигериец поблагодарил московский клуб и пожелал удачи в новом сезоне.

Гжегож Крыховяк: «Краснодар» → «Аль-Шабаб» (аренда)

Польский футболист уже во второй раз воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «быками». Весной Гжегож уехал в греческий АЕК, а теперь отправился в Саудовскую Аравию.

Гжегож Крыховяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В начале июня Крыховяк сообщил, что вернётся в Россию, а позднее его агент опроверг информацию о расторжении контракта с «Краснодаром». Впрочем, мало кто верил, что полузащитник проведёт новый сезон в РПЛ. В составе АЕКа провёл девять матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Яка Бийол: ЦСКА → «Удинезе» (€ 4 млн)

Словенец выступал за ЦСКА с 2018 года, а теперь попробует свои силы в чемпионате Италии. Армейцы потеряли ещё одного игрока, что вряд ли обрадует главного тренера команды Владимира Федотова. В прошлом сезоне Бийол принял участие в 30 матчах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. «Всем болельщикам ЦСКА, клубу, в котором я провёл столько хороших лет, и всем людям, работающим в клубе, просто хочу сказать спасибо! Я навсегда запомню эту часть своей жизни, внутри меня всё ещё есть надежда, что мы снова увидимся! Спасибо. ЦСКА всегда будет первым», — написал Бийол в социальных сетях после ухода из московского клуба.

Тонни де Вильена: «Краснодар» → «Эспаньол» (€ 2,5 млн)

Вильена покинул «Краснодар» ещё в январе. «Эспаньол» арендовал полузащитника до конца сезона-2021/2022, а сам игрок сразу после перехода заявил о желании остаться в Испании на длительный срок. По информации AS, в договоре прописали опцию выкупа, которую «Эспаньол» активировал несколько дней назад. В прошлом сезоне голландец отыграл 17 матчей за испанский клуб и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Из «Краснодара» ушёл очередной легионер, но за этого «быки» хотя бы получили денежную компенсацию.

Иван Ордец: «Динамо» → «Бохум» (аренда)

Как и предполагалось, украинский защитник покинул московский клуб. Ордец приостановил контракт и уехал в Германию, где проведёт ближайший год. В прошедшем сезоне Иван отыграл за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах, но при этом не выходил на поле в 2022 году.

Иван Ордец Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ордец — четвёртый игрок, покинувший «Динамо», который мог бы закрыть позицию центрального защитника. Московский клуб ведёт переговоры по трансферу Роберто Фернандеса. По информации «Чемпионата», за своего игрока «Гуарани» просит € 4 млн, а «Динамо» предлагает меньше.

Аяз Гулиев → «Химки» (свободный агент)

Подмосковный клуб объявил о переходе бывшего футболиста «Спартака». Гулиев подписал контракт на два года. Аяз уже подметил, что ему будет не так сложно вписаться в команду, поскольку там много игроков, с которыми он знаком по «Спартаку». Кстати, в московском клубе Гулиев попал в скандал. Его перевели в «Спартак-2» по причине нарушения командной дисциплины. Прошедший сезон провёл в тульском «Арсенале» и сделал одну голевую передачу в 24 матчах.

Николай Комличенко: «Динамо» → «Ростов» (€ 1,5 млн)

В прошлом сезоне нападающий играл за «Ростов» на правах аренды, а теперь подписал контракт с донским клубом до 2026 года. Агент футболиста сообщил «Чемпионату», что Николай доволен трансфером. «Николай доволен переходом в «Ростов», потому что руководство и главный тренер Валерий Георгиевич Карпин были заинтересованы в нём. Комличенко всё устраивает в клубе», — сказал агент Александр Клюев.

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прошлом сезоне 27-летний форвард провёл 28 матчей в РПЛ, забил восемь мячей и отдал три голевые передачи.

Денис Давыдов: «Знамя Труда» → «Химки» (свободный агент)

В 2014 году владелец «Спартака» Леонид Федун назвал Давыдова русским Месси, а через семь лет тот оказался во Второй лиге. Прошлый сезон Денис отыграл в составе клуба «Знамя Труда» и показал неплохую статистику: 21 матч, девять голов, пять результативных передач.

Денис Давыдов Фото: Официальный сайт «Химок»

Теперь 27-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2022/2023. «Как только поступило предложение приехать на просмотр, без раздумий согласился. Предыдущий сезон я провёл во Второй лиге, это был год моего перевоплощения. Проделал большую работу над собой и как никогда уверен в своих силах. Я рад оказаться в «Химках» и вернуться в РПЛ», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Александр Ломовицкий: «Рубин» → «Химки» (аренда)

Очередной новичок «Химок», ране выступавший за «Спартак». Ломовицкий уже выступал за «Химки» в 2020 году — тогда подмосковная команда арендовала его у красно-белых. Футболист провёл восемь матчей и забил два мяча, но в октябре стороны по взаимному соглашению расторгли арендный договор. В декабре 2021-го подписал контракт с «Рубином» и вместе с командой оказался в Первой лиге. Теперь у Александра появился очередной шанс доказать свою состоятельность на уровне РПЛ.

Александр Зуев: «Рубин» → «Химки» (свободный агент)

Зуев, как и многие новички «Химок», в своё время играл за «Спартак». Полузащитник покинул московский клуб в 2018 году, после чего оказался в «Ростове». Последние три года футболист отбегал в «Рубине», с которым вылетел из РПЛ. В прошлом сезоне принял участие в 20 матчах и отметился тремя голевыми передачами.

Александр Зуев Фото: Официальный сайт «Химок»

Две недели назад Зуев расторг контракт с «Рубином», а теперь подписал двухлетний договор с подмосковным клубом. «К «Химкам» я присоединился только на днях, но уже оценил классную атмосферу в команде и с нетерпением жду начала сезона. Моя главная задача сейчас — побыстрее набрать кондиции, чтобы как можно скорее начать приносить пользу в команде», — сказал 26-летний футболист после подписания контракта.

Евгений Чернов: «Краснодар» → «Ростов» (аренда)

В 2020 году «Краснодар» купил Чернова у «Ростова» за € 3 млн, но это была не последняя сделка с участием всех сторон. Несколько дней назад донской клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца сезона.

Евгений Чернов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вряд ли у Евгения остались приятные воспоминания от прошедшего чемпионата. Первую часть сезона защитник пропустил из-за повреждения, а концовку просидел в запасе.

Как итог — всего лишь 10 матчей в РПЛ (в сезоне-2020/2021 — 27). В середине июня по маршруту Краснодар — Ростов-на-Дону уже проследовал полузащитник Даниил Уткин, за которого заплатили € 3 млн.

Дзамболат Цаллагов: «Дайнава» → «Торпедо» (свободный агент)

Двоюродный брат Ибрагима Цаллагова впервые в карьере сыграет в РПЛ. Полузащитник, который празднует день рождения 1 января, подписал контракт по схеме «2+1». Вторую половину прошлого сезона Дзамболат провёл в «лучшей лиге мира», где бегал за «СКА-Хабаровск». В итоге принял участие в 14 матчах (с учётом стыков) и забил один мяч. Кстати говоря, зимние сборы в начале года 22-летний футболист провёл как раз с «Торпедо», но в итоге переход так и не состоялся. Противостояние братьев мы можем увидеть уже совсем скоро — 17 июля. Именно в этот день «Торпедо» встретится с «Сочи» (там играет Ибрагим Цаллагов) в первом туре нового розыгрыша РПЛ.

Диего Акоста: «КАМАЗ» → «Оренбург» (свободный агент)

Новичок РПЛ приобрёл очередного легионера. У 19-летнего Акосты есть опыт игры в России — вторую половину прошлого сезона отыграл в «КАМАЗе». Правда, получилось не так, как бы этого хотелось самому игроку. Парагваец провёл 10 матчей (320 минут) в Первой лиге и не отметился результативными действиями. До переезда в Россию Акоста выступал за молодёжные команды «Либертада» и «Атлетико Минейро». Ранее «Оренбург» купил полузащитника сборной Коста-Рики Джимми Марина и боснийца Ивана Башича, а также арендовал аргентинца Брайана Мансилью.

Другие трансферы:

Полузащитник Руслан Дауров покинул ЦСКА и подписал контракт с «Аланией». В сезоне-2021/2022 провёл 24 матча за молодёжку армейцев, забил один мяч и отдал три передачи.

Нападающий Виталий Жиронкин в новом сезоне сыграет за «Текстильщик». Ранее он выступал за молодёжку ЦСКА и забил 25 мячей в 29 матчах.



«Пари НН» объявил о переходе защитника Ильи Агапова и полузащитника Давида Кобесова. Первый подписал контракт по схеме «1+1», второй — на три года. В прошлом сезоне Агапов выступал за «Спартак-2», а Кобесов играл за «Аланию».



Вратарь Виталий Гудиев продолжит карьеру в «Химках». Ранее он покинул «Ахмат» в связи с истечением срока контракта.



Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов проведёт следующий сезон в «Рубине». Аренда до лета 2023 года.



Полузащитник «Ростова» Кирилл Боженов арендован «Химками» до конца сезона-2022/2023.

«Торпедо» заключило контракт на один сезон с полузащитником сборной Армении Артёмом Симоняном. Прошлый сезон 27-летний футболист отыграл в «Волгаре».



«Химки» подписали на три года контракт с защитником Артуром Чёрным. Ранее тот покинул «Локомотив» в статусе свободного агента.