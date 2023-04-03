«Ювентус» скрывал в отчётности соглашения с другими итальянскими клубами

«Ювентус» скрывал в финансовой отчётности обязательства по договорённостям с другими клубами, сообщает La Gazzetta dello Sport. Компания Prisma выявила факты сотрудничества туринцев с «Аталантой», «Сассуоло», «Кальяри», «Удинезе», «Болоньей», «Сампдорией» и «Сьоном».

Экономическая полиция Турина в ходе предварительного расследования отчётности «Ювентуса» с 2019 по 2021 год нашла наличие задолженности перед «Сассуоло» и «Аталантой» на суммы по € 8 млн. Следствие также располагает документами, датированными 2020 годом, которые были подписаны Фабио Паратичи и Лукой Перкасси – представителями, соответственно, «Ювентуса» и «Аталанты».

По сообщениям Calcio e Finanza, фиктивный прирост капитала по соглашениям с другими клубами мог достигнуть отметки в € 33 млн в 2019-м.