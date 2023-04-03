Александр Мостовой: мне до сих пор непонятно, почему Кержакова убирали из «Пари НН»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о борьбе «Пари Нижний Новгород» за право остаться в Российской Премьер-Лиге.
«Конечно, «Пари НН» может избежать стыковых матчей. Надо смотреть на календарь — если есть игры между командами, которые борются за место в РПЛ, то все шансы есть. «Локомотив» здесь точно можно исключить. Борьба останется между «Факелом», «Пари НН» и «Крыльями».
Не стоит забывать, что Сергей Юран в прошлом был сильным футболистом — это даёт преимущество. Ясно, что это не гарант, но точно преимущество. У Сергея есть опыт работы с командами, которые борются внизу турнирной таблицы. Но мне до сих пор непонятно, почему Кержакова убирали из клуба», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 апреля 2023
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