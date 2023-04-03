Арбитр Федотов объяснил, почему судьи не стали фиксировать попадание мяча в руку Дзюбе

Бывший российский судья Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод с попаданием мяча в руку нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы перед первым забитым голом в матче 21-го тура РПЛ между московской командой и «Пари НН».

«Был момент, где мяч попал в руку Дзюбе. Рука шла сверху вниз, и у Шафеева была неплохая позиция, хотя её можно было улучшить. По повторам не могу сказать, что там было в действительности. На VAR находился Безбородов, и, скорее всего, они увидели, что мяч попал в руку, когда Дзюба её уже опустил и она находилась в естественном положении», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Локомотив» в гостях разгромил «Пари НН» со счётом 4:0. Артём Дзюба записал на свой счёт дубль в этом матче. Железнодорожники постепенно наращивают отрыв от зоны вылета, набрав 25 очков.