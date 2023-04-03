Федотов: момент с Мухиным в матче ЦСКА с «Факелом» — это пенальти. Кукуян подсел физически

Российский арбитр Игорь Федотов оценил работу коллеги Павла Кукуяна на матче РПЛ «Факел» — ЦСКА (0:2).
«Акинфеев выбивал мяч, а Кукуян, видя это, почему-то находился в 15 метрах от него. В это время на другой половине поля Мухин вёл борьбу за позицию. Кукуян отстал на 30 метров, потом зачем-то попытался уйти в диагональ и даже не ускорился, хотя надо было бежать по прямой. Мухин прокинул себе на ход, вратарь прыгнул к мячу и подбил игроку ЦСКА ноги руками. Это жёлтая карточка и 11-метровый.
Кукуян подсел физически. Кто был на поле в Воронеже, знает, что оно специфическое. Там много грунта, и газон очень мягкий. После дождя там вообще трясина, будто по песку бегаешь. Вместо того чтобы лететь на всех парах к центру поля, когда Акинфеев взял мяч в руки, Кукуян остался на месте. Для меня проблема именно в этом. А то, что арбитр пропустил момент, — это уже следствие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
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