«ПСЖ» выдал худшее начало года за последние 22 сезона

«ПСЖ» потерпел домашнее поражение от «Лиона» (0:1) в воскресенье, 2 апреля. Подобный результат стал для команды восьмым в 18 матчах, сыгранных во всех турнирах с начала 2023 года. По данным Opta, «ПСЖ» не начинал год так плохо с 2001 года, когда команда, за которую играли Маурисио Почеттино, Микель Артета, Джей-Джей Окоча и Николя Анелька, проиграла девять раз в 18 матчах.

В 2023 году «ПСЖ» дважды проигрывал «Ренну» (0:1, 0:2) и мюнхенской «Баварии» (0:1, 0:2). Также команда уступала «Лансу» (1:3), «Монако» (1:3) и «Лиону» (0:1). Не менее болезненное поражение парижане потерпели на выезде от «Марселя» со счётом 1:2, вылетев из Кубка Франции на раннем этапе.

На данный момент «ПСЖ» всё ещё возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, во многом благодаря блестящей игре в первой половине сезона. Отрыв от ближайших преследователей составляет шесть очков. В субботу, 8 апреля, парижане в гостях сыграют против «Ниццы».