Будущий форвард «Реала» Эндрик впервые забил в 2023 году

Молодой лидер «Палмейрас» и будущий игрок мадридского «Реала» Эндрик отличился в первом матче финала чемпионата Паулисты, в котором его клуб уступил скромной «Агуа Санта» со счётом 1:2.
После выхода на замену в перерыве у 16-летнего форварда «Палмейрас» было два явных голевых момента, один из них он смог реализовать. На 53-й минуте Эндрик замкнул хорошую передачу от партнёра ударом в пустой угол ворот и сравнял счёт в матче.
Видео можно посмотреть на канале TNT Sports Brasil в YouTube. Права на видео принадлежат TNT Sports.
С момента дебюта в основной команде молодой талант забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 20 матчах, в которых он 12 раз выходил в старте.
Трансфер Эндрика в «Реал» официально подтверждён и оформлен, однако нападающий не сможет присоединиться к «сливочным», пока ему не исполнится 18 лет.
- 4 апреля 2023
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10
-
23:10
-
23:09
-
22:55
-
22:44
-
22:30
-
22:24
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:58
-
21:39
-
21:37
-
21:30
-
21:29
-
21:15
-
21:00
-
20:57
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:21
-
20:15
-
20:14
-
20:00
-
19:46
-
19:43