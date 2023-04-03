Будущий форвард «Реала» Эндрик впервые забил в 2023 году

Молодой лидер «Палмейрас» и будущий игрок мадридского «Реала» Эндрик отличился в первом матче финала чемпионата Паулисты, в котором его клуб уступил скромной «Агуа Санта» со счётом 1:2.

После выхода на замену в перерыве у 16-летнего форварда «Палмейрас» было два явных голевых момента, один из них он смог реализовать. На 53-й минуте Эндрик замкнул хорошую передачу от партнёра ударом в пустой угол ворот и сравнял счёт в матче.

Видео можно посмотреть на канале TNT Sports Brasil в YouTube. Права на видео принадлежат TNT Sports.

С момента дебюта в основной команде молодой талант забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 20 матчах, в которых он 12 раз выходил в старте.

Трансфер Эндрика в «Реал» официально подтверждён и оформлен, однако нападающий не сможет присоединиться к «сливочным», пока ему не исполнится 18 лет.