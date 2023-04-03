Щербаченко: у «Химок» многое зависит от багажа, который Гогниев оставил Билялетдинову

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал новость об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».
«Ситуация с Гогниевым в «Химках» немножко затянулась. Сторонам нужно было раньше принять это решение и спокойно врозь двигаться дальше: «Химкам» – в свою сторону, а Гогниеву – в свою. Я не думаю, что Гогниев останется без работы. Многое в его тренерской карьере будет зависеть от того, как он пересмотрит свои ошибки и недочёты. А «Химки», учитывая, что у них была какая-то безысходность, наверняка почувствуют определённый положительный импульс. Здесь многое зависит от того багажа, который Билялетдинову оставил Гогниев. То, что Билялетдинов уже был в команде, это плюс. Значит, он знает её подноготную, и ему будет проще со схемой игры и с составом, нежели тренеру со стороны. Если в ближайшие тур-два «Химки» одержат победу в матче чемпионата, это даст им некую надежду на исправление ситуации, хотя в это верится с трудом», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
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