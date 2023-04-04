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«Валенсия» — «Райо Вальекано» 1:1, результат матча 27-го тура Ла Лиги 3 апреля 2023 года

«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала «Райо Вальекано» на стадионе «Месталья». Матч завершился со счётом 1:1.

На девятой минуте Сантьяго Комесанья вывел «Райо Вальекано» вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 82-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

По итогам матча «Валенсия» поднялась на 17-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании нынешнего сезона, набрав 27 очков в 27 матчах. Столько же баллов у «Эспаньола» и «Альмерии», располагающихся в зоне вылета. У «Райо Вальекано» 37 очков и восьмое место в Ла Лиге. В следующем туре «Райо Вальекано» сыграет дома с «Атлетико», а «Валенсия» отправится в гости к «Альмерии».

Испания - Примера. 27-й тур
03 апреля 2023, понедельник. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Комесанья – 9'   1:1 Клюйверт – 82'
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