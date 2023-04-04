«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче испанской Примеры
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала «Райо Вальекано» на стадионе «Месталья». Матч завершился со счётом 1:1.
На девятой минуте Сантьяго Комесанья вывел «Райо Вальекано» вперёд.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 82-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
По итогам матча «Валенсия» поднялась на 17-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании нынешнего сезона, набрав 27 очков в 27 матчах. Столько же баллов у «Эспаньола» и «Альмерии», располагающихся в зоне вылета. У «Райо Вальекано» 37 очков и восьмое место в Ла Лиге. В следующем туре «Райо Вальекано» сыграет дома с «Атлетико», а «Валенсия» отправится в гости к «Альмерии».
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