«Валенсия» сыграла вничью с «Райо Вальекано» в матче испанской Примеры

Завершился матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» принимала «Райо Вальекано» на стадионе «Месталья». Матч завершился со счётом 1:1.

На девятой минуте Сантьяго Комесанья вывел «Райо Вальекано» вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 82-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

По итогам матча «Валенсия» поднялась на 17-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании нынешнего сезона, набрав 27 очков в 27 матчах. Столько же баллов у «Эспаньола» и «Альмерии», располагающихся в зоне вылета. У «Райо Вальекано» 37 очков и восьмое место в Ла Лиге. В следующем туре «Райо Вальекано» сыграет дома с «Атлетико», а «Валенсия» отправится в гости к «Альмерии».