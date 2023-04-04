«Севилья» хочет приобрести нападающего «Наполи» Джованни Симеоне

Испанская «Севилья» рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего итальянского «Наполи» Джованни Симеоне. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, спортивный директор «Севильи» Мончи ищет варианты усиления состава в ближайшее летнее трансферное окно ввиду неудовлетворительных результатов клуба в текущем сезоне. Особое внимание уделяется именно Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
27-летний Джованни Симеоне сыграл за «Наполи» в 26 матчах в текущем сезоне, проведя на поле лишь 669 минут. Аргентинский нападающий отметился восемью забитыми мячами. Контракт Симеоне с «Вероной», из которой он находится в аренде в «Наполи», рассчитан до 2026 года.
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