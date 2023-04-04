«Будем играть в чемпионате непризнанных республик». Вадим Евсеев — о рисках выхода из УЕФА

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев не смог выразить однозначное мнение по поводу возможного ухода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«У меня за это время столько раз менялось направление. Сначала я был за Азию, потом — категорически против. Вопрос очень сложный. Вдруг мы туда придём, а они нас не возьмут? Будем играть где-то в чемпионате непризнанных республик.

Какие аргументы у меня появлялись? Первый — надо играть. Многие говорят, что если мы окажемся там, то будет спокойно… Ничего мы спокойно не будем, я это понимаю. Там много команд, которые выглядит серьёзно. В подтверждение этих слов — Узбекистан, в котором сколько поколений хотят выйти на чемпионат мира. Там хорошие команды — Австралия, Южная Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия. Футбол везде развивается.

А то, чтобы остаться… Видите, что Европа такая, сякая», — сказал Евсеев в выпуске «Фабрики Футбола» на YouTube.