«Будем играть в чемпионате непризнанных республик». Вадим Евсеев — о рисках выхода из УЕФА

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев не смог выразить однозначное мнение по поводу возможного ухода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«У меня за это время столько раз менялось направление. Сначала я был за Азию, потом — категорически против. Вопрос очень сложный. Вдруг мы туда придём, а они нас не возьмут? Будем играть где-то в чемпионате непризнанных республик.
Какие аргументы у меня появлялись? Первый — надо играть. Многие говорят, что если мы окажемся там, то будет спокойно… Ничего мы спокойно не будем, я это понимаю. Там много команд, которые выглядит серьёзно. В подтверждение этих слов — Узбекистан, в котором сколько поколений хотят выйти на чемпионат мира. Там хорошие команды — Австралия, Южная Корея, Япония, Иран, Саудовская Аравия. Футбол везде развивается.
А то, чтобы остаться… Видите, что Европа такая, сякая», — сказал Евсеев в выпуске «Фабрики Футбола» на YouTube.
- 4 апреля 2023
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
12:21
-
12:16
-
12:11
-
12:09
-
12:06
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:11
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:40
-
10:27
-
10:15
-
10:11
-
10:08
-
10:01
-
09:58
-
09:54
-
09:45
-
09:35
-
09:31
-
09:21
-
09:18
-
09:11
-
09:07
-
09:06