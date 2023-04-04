Федотов — Чалову: нужно сделать так, чтобы у Карпина не осталось шансов для невызова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал совет нападающему команды Фёдору Чалову, не получившему вызов в сборную России на мартовский сбор.

«Фёдору нужно двигаться дальше, доказывать, что он лучший, не остановится в своём развитии, не мириться с этой ситуацией. Нужно доказывать своей игрой и отношением, страстью, чтобы у тренера сборной не осталось шансов тебя не вызвать», — сказал Федотов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

24-летний Чалов дебютировал в составе сборной России в марте 2019 года. С тех пор нападающий в четырёх матчах за команду не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне за ЦСКА Чалов в 28 матчах во всех турнирах отличился 16 раз, а также отдал две результативные передачи.