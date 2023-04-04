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«Бавария» хотела купить зимой Боно, но марокканец решил остаться в «Севилье»

«Бавария» хотела купить зимой Боно, но марокканец решил остаться в «Севилье»
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Мюнхенская «Бавария» хотела приобрести марокканского голкипера испанской «Севильи» Яссина Боно в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Бавария» изначально хотела приобрести именно Боно на замену получившему тяжёлую травму ноги Мануэлю Нойеру, однако марокканец отклонил предложение рекордмайстера, заявив, что чувствует себя комфортно в «Севилье», а также хочет помочь своей команде выбраться из сложной ситуации. Голкипер отмечал, что такой выбор продиктован в том числе интересами его семьи.

После отказа Боно «Бавария» через несколько дней закрыла сделку по трансферу швейцарского вратаря Яна Зоммера, который ранее играл за мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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