Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Наполи» высказался о будущем в команде Кварацхелии

Президент «Наполи» высказался о будущем в команде Кварацхелии
Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о политике формирования состава неаполитанцев и рассказал о будущем в команде грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, заявив, что тот летом подписал контракт на пять лет.

«Учитывая, что мы знаем, как работает трансферный рынок, для нас не составляет труда убрать паршивую овцу. Мы можем даже отпустить любого по окончании срока контракта. Если вы не чувствуете себя неаполитанцем, вам следует уйти в другое место.

Теперь же мы сильно обновили команду, наша молодёжь поняла, что они едины, нас наконец-то 11 или 22.

Кварацхелия? Летом он уже подписал контракт на пять лет», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Материалы по теме
Кварацхелию просто «съели». «Милан» разнёс «Наполи» на его поле!
Кварацхелию просто «съели». «Милан» разнёс «Наполи» на его поле!

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023