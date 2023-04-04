Дмитрий Булыкин: в «Химках» по-своему видят футбол, но увольнение Гогниева — заслуженное

Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин после информации об увольнении Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок» завил, что руководство подмосковного клуба по-своему видит футбол.
«Учитывая результаты «Химок», увольнение Гогниева заслуженное: тренера обычно меняют, чтобы встряхнуть команду и исправить положение. Руководству нельзя было дальше тянуть, учитывая критическую ситуацию в «Химках».
Отставка Гогниева напрашивалась ещё давно? Может быть. В «Химках» руководство по-своему видит футбол. Мы лишь можем анализировать. Но по-футбольному всё это сложно проанализировать.
Увидим в конце сезона, получится ли у Рината Билялетдинова выправить ситуацию. Я не знаю ситуацию в клубе и вокруг него, но когда команда много проигрывает и находится в зоне вылета, то психологически очень тяжело. И выйти из этого пике очень трудно. Нужен сильный тренер-мотиватор, у которого есть опыт в таких вопросах», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 4 апреля 2023
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