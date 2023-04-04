Черников: хотим выиграть Кубок России, завоевать первый трофей в истории «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что в клубе нацелены на завоевание Фонбет Кубка России, который может стать первым трофеем в истории «быков». 6 апреля «Краснодар» на своём поле примет «Ростов» в рамках полуфинала Кубка России (Пути регионов).

«Мы очень хотим выиграть Кубок России, завоевать первый трофей в истории клуба. Понимаем, что будет непросто в матче с «Ростовом», команда очень организованная, боевитая и с хорошими исполнителями, но и мы постепенно привыкаем к требованиям тренера, находим свой футбол и готовы играть на победу», — приводят слова Черникова «Известия».

В предыдущей стадии Кубка России «Краснодар» на выезде с разгромным счётом переиграл «Ахмат» (3:0), а «Ростов» минимально обыграл «Пари Нижний Новгород».