Андрей Кобелев: последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение столичного клуба в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» (0:0 в основное время, 1:4 в серии пенальти).

«Последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма. Сегодня имели достаточно моментов, чтобы забить с игры. Наверное, не хватает травмированных игроков и качества в завершении.

Тяжело выигрывать матчи, когда ты не забиваешь. Досадное поражение. «Динамо» было лучше, но пенальти — это всегда лотерея», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» завершило выступление в Кубке России. Ранее москвичи проиграли «Сочи» со счётом 0:2 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.