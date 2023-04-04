Андрей Кобелев: последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение столичного клуба в матче Пути регионов Фонбет Кубка России с «Акроном» (0:0 в основное время, 1:4 в серии пенальти).
«Последние результаты «Динамо» не вселяют оптимизма. Сегодня имели достаточно моментов, чтобы забить с игры. Наверное, не хватает травмированных игроков и качества в завершении.
Тяжело выигрывать матчи, когда ты не забиваешь. Досадное поражение. «Динамо» было лучше, но пенальти — это всегда лотерея», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Динамо» завершило выступление в Кубке России. Ранее москвичи проиграли «Сочи» со счётом 0:2 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
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