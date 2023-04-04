Славиша Йоканович не стал отвечать на вопрос о возможном уходе из «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос о своём будущем после домашнего поражения в матче полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) с «Акроном». Основное время игры завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1. Московская команда покинула турнир.

«Сколько времени должно пройти, чтобы я понял, что это не моя должность? Это не вопрос для меня. Я работаю главным тренером на протяжении 15 лет, полностью отдаюсь работе. Сейчас я нахожусь в том же ресурсе. Нет ощущения, что мы сыграли плохо. Да, предыдущие матчи были проблемы, но этот вопрос к руководству», – передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.