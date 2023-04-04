В «Динамо» извинились за резкие слова Смолова и Бувача в адрес журналистов

Руководитель медиа «Динамо» Дмитрий Симонов извинился от лица клуба за слова нападающего Фёдора Смолова и спортивного директора Желько Бувача после поражения от «Акрона» в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов). Тольяттинский клуб оказался сильнее в серии пенальти со счётом 4:1.
«Хотелось бы принести извинения за слова, которые были произнесены игроками и сотрудниками клуба. Думаю, вы понимаете, что футбол — колоссальные эмоции. Мы боролись за трофей, следующую стадию… Контролировать эмоции не всегда удаётся. Готовы принести извинения журналистам, которых это могло задеть — мы не хотели вас обидеть. Надеюсь, вы примете эти извинения. Это можно трактовать как заявление от клуба. Каждый наш сотрудник с большим уважением относится к работе журналистов и блогеров, каждый из вас это видит. Я говорю это от каждого игрока и тренера», — передаёт слова Симонова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, Смолов назвал клоуном журналиста, напомнившего футболисту о ранее сделанном обещании принести трофей болельщикам. А Бувач в ответ на просьбу прокомментировать будущее главного тренера команды Славиши Йокановича заявил, что «этот вопрос глупый, как и сам его автор».
- 4 апреля 2023
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