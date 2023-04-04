Смолов — журналисту: тебе, что ли, обещал выиграть Кубок, клоун?

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов после поражения в игре с «Акроном» резко ответил журналисту, который напомнил ему про прошлогоднее обещание. Напомним, после поражения в финале Кубка России в прошлом сезоне Смолов пообщался с фанатами и заявил, что в следующем сезоне бело-голубые обязательно одержат победу в турнире.

«Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?» — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Отметим, что нападающий не принимал участия в этом матче из-за повреждения. Основное время матча завершилось вничью. В серии пенальти сильнее оказался тольяттинский клуб со счётом 4:1. В предыдущем раунде Кубка России (Пути регионов) московское «Динамо» в серии пенальти оказалось сильнее «Зенита».

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