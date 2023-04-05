Константин Генич: Карпин сам не уйдет из сборной
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Известный комментатор Константин Генич оценил возможность того, что Валерий Карпин может покинуть пост главного тренера сборной России.
«Думаю, с финансовой точки зрения ему работа в сборной интересна, потому что ты общаешься с лучшими игроками страны, пробуешь донести до них требования и идеи. Понятно, что не меняется тактика, меняются игроки внутри этого расположения на поле. Сам Карпин не уйдет, потому что матчей у сборной не так много», — приводит слова Константина Генича «РБ Спорт».
В последних матчах национальная сборная России под руководством Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).
Напомним, сборная России в настоящий момент отстранена от международных турниров.
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