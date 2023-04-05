Шалимов: Дзюба должен благодарить «Торпедо» и «Пари НН», что его туда не взяли

Отечественный тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, который демонстрирует высокую результативность — шесть голов в четырёх матчах. В последнем матче железнодорожники обыграли «Пари Нижний Новгород» (4:0), а сам Дзюба оформил дубль, после чего иронично передал привет руководству нижегородского клуба. Напомним, в зимнее трансферное окно Дзюба мог оказаться в «Пари НН» и «Торпедо», однако до заключения контракта дело не дошло, и Артём отправился в «Локомотив».

«Сейчас много разговоров о том, что Нижний и «Торпедо», которые не взяли Артёма Дзюбу, ошиблись и Дзюба им мстит. Мне кажется, Артём, наоборот, должен не ругать Нижний и «Торпедо», а благодарить их, что его туда не взяли», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».