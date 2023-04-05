Шалимов: Сергеев забил два великолепных гола, но играть в старте будет Кассьерра

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» на своём поле обыграл «Урал» (2:0) благодаря дублю форварда Ивана Сергеева.

«Сергеев забил два великолепных гола. В первом случае перевисел защитника и аккуратно и точно пробил — это мастерство. И второй мяч — тяжёлый технически удар, подставил ногу под мяч в дальний угол. Это сложнейшее исполнение, это чувство мяча, и в плане технической оснащённости мы Сергеева недооценивали.

Но при этом, думаю, всё равно в старте будет начинать Кассьерра — Сергеев просто блестяще играет с замены. И второй момент — Кассьерра получает поддержку, когда его ставят с первых минут, а если посадят на лавку — это уже удар», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ Иван Сергеев принял участие в 17 матчах в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил в них восемь мячей и отдал четыре результативных передачи. На счету Матео Кассьерры 18 матчей в РПЛ в составе «Зенита» и три голевых передачи.