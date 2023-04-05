Милнер опередил Лэмпарда и вышел на третье место по количеству матчей в АПЛ
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вышел на третье место по количеству матчей в английской Премьер-лиге.
Накануне, 4 апреля, 37-летний английский полузащитник вышел на замену в перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:0). Эта игра стала 610-й в карьере Милнера в АПЛ и позволила опередить бывшего полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда (609 матчей). На втором месте располагается бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз (632 матча). Возглавляет список бывший полузащитник «Астон Виллы», «Эвертона» и «Манчестер Сити» Гарет Барри, который принял участие в 653 встречах в рамках английской Премьер-лиги.
Джеймс Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, его действующий контракт с клубом истекает ближайшим летом.
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