Тен Хаг: если игроки не проявляют достаточно желания, то это место не для них

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед перенесённым матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» заявил, что ему не нужны игроки, которые не проявляют желания и страсти.

«Проявляют ли игроки достаточно страсти и желания? Если они не могут делать этого, значит, это место не для них.

Я согласен, мы возвращаемся к старым плохим привычкам, но также я знаю, что перепады могут быть, потому что люди не роботы. Но мы должны действовать как роботы, мы должны действовать как машины, мы должны требовать от наших игроков, чтобы они соответствовали стандартам. Поэтому, когда мы не играем хорошо, мы разочарованы, потому что это наша работа.

Итак, в воскресенье мы вернулись к старым плохим привычкам и были наказаны за это, игроки это знают. Они говорили об этом друг с другом, потому что знают, что это не является нормой для такой команды, как «Манчестер Юнайтед».

Мы показывали во многих играх, что мы можем действовать как машина. Это было тяжело. Для этого требуется очень сильная уверенность, страсть и единение, которые у нас были, мы показывали это во многих играх, в том числе в больших матчах, мы показывали, что мы можем побеждать. Но мы должны делать это каждый раз, потому что это требование к топ-игрокам, которое болельщики и руководство предъявляют к нам», — приводит слова тен Хага 90min.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» пройдёт сегодня, 5 апреля, в Манчестере. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию встречи.