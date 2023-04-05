Кай Хаверц прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера клуба.
«Это были несколько трудных дней с большим количеством перемен. Все мы были высокого мнения о Грэме и знаем, что он действительно хороший тренер. Мы как игроки должны взять на себя ответственность со своей стороны, потому что в этом сезоне мы не добились тех результатов, которых люди, вероятно, ожидали от нас.
Владельцы решили внести изменения, которые, по их мнению, лучше для клуба, и мы должны уважать это и усердно работать, чтобы улучшиться и подняться выше в таблице. Справиться с этой ситуацией непросто, но мы должны усердно работать с тренерским штабом, который всё ещё здесь, и стараться совершенствоваться, поскольку в этом сезоне нам ещё предстоит сыграть много игр и набрать очки», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Челси».
Видео: Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023
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