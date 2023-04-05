«Челси» не смог победить в первом матче после смены тренера. Но был лучше «Ливерпуля»

«Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью на «Стэмфорд Бридж». Команда Юргена Клоппа усложнила себе задачу в борьбе за Лигу чемпионов, а лондонцы всё дальше от зоны еврокубков.

«Челси» провёл первый матч после увольнения Гарри… Грэма Поттера. Волшебника из 47-летнего англичанина не получилось, несмотря на сказочные деньги, потраченные новыми боссами «синих» в зимнее трансферное окно. На домашний матч с «Ливерпулем» команду вывел в роли исполняющего обязанности главного тренера Бруно Сальтор. 42-летний испанец пока обошёлся без революционных изменений в составе, несмотря на избыточный выбор футболистов. По сравнению с матчем с «Астон Виллой» (0:2) были только две перестановки: Рубен Лофтус-Чик и Михаил Мудрик присели на скамейку, а Уэсли Фофана и Н'Голо Канте (впервые с августа 2022-го!) вышли в основе.

Клопп после разгрома от «Манчестер Сити» (1:4) сильнее перетряхнул состав. «Четыре игрока или около того провели нормальный матч. Не знаю, где были остальные», – признавался немецкий коуч «Ливерпуля». Он похвалил Алисона Бекера, Джордана Хендерсона, Фабиньо и Коди Гакпо. Тем не менее в Лондоне Гакпо остался в запасе, как и Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон и автор единственного гола «красных» Мохамед Салах. Приболевшего Вирджила ван Дейка и Харви Эллиотта вообще не оказалось в заявке мерсисайдцев.

Но у «Ливерпуля», как ни двигай фигуры, остаются те же проблемы. Команда страдает при игре в переходах, оборона эпизодически превращается в проходной двор и пропускает элементарные забросы за спины защитникам. «Челси» с первых минут был лучше. Сальтор сохранил также схему с тремя центральными защитниками (хозяева сыграли 3-5-2), и «синие» контролировали центр за счёт подвижного трио Энцо Фернандес – Матео Ковачич – Канте. Н’Голо, чувствовалось, голоден до футбола.

В первые полчаса «Челси» сделал 12 касаний в чужой штрафной, а «Ливерпуль» – 0. Хозяева точно наиграли на гол. Уже в дебюте игры два супермомента упустил Кай Хаверц и один — Ковачич. Опять Клопп должен будет благодарить своего бразильского голкипера. Потом команда Сальтора всё же забила после углового (Рис Джеймс преуспел на подборе), однако гол был отменён из-за небольшого офсайда у Фернандеса. «Ливерпуль» же показал зубы только перед перерывом.

Начало второго тайма, как и старт первого, навеяло на Клоппа пессимистические мысли. «Челси» с лёгкостью создавал моменты, прорывая центр обороны «красных». Центрбек Ибраима Конате плыл и топил ошибками собственную команду. Ковачич ещё раз простил «Ливерпуль», завершая атаку, которую соорудили ловко финтивший Жоау Феликс и выигравший борьбу за нейтральный мяч Канте. После этого Хаверц реализовал выход один на один. Но гол «синих» опять был отменён. Немец сам всё испортил: он не сумел с первой попытки переиграть Алисона, а потом мяч отлетел в сетку от руки форварда.

В какой-то момент игра внезапно превратилась в вещь в себе. «Ливерпуль» хотя бы перестал «привозить», а Клопп убрал с поля крайнего защитника Константиноса Цимикаса, у которого было больше всех потерь владения (17). Кстати, в тройку «лидеров» команды по этому показателю входил на тот момент и другой защитник – Джо Гомес (16). И именно Гомес за четверть часа до конца подарил момент Феликсу, сделав скидку на соперника после простого заброса из линии обороны «Челси». Но и тут гол не случился. За всем этим с грустным выражением лица наблюдал с трибуны Фрэнк Лэмпард.

На последние 15 минут Сальтор выпустил Мудрика. Украинский вингер совершил 11 касаний мяча, заработал угловой, однако, помимо этого, ничем себя не проявил. В концовке у «Челси», показалось, было больше желания победить, чем у «Ливерпуля», тем не менее матч завершился нулевой ничьей. С таким же счётом команды сыграли и в первом круге на «Энфилде». «Красные» во втором тайме нанесли лишь один удар по воротам и наиграли по показателю xG всего на 0,02. Впрочем, и «Челси» только однажды попал в створ ворот Алисона.