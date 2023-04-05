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Видеообзор нулевой ничьей «Челси» и «Ливерпуля» в матче АПЛ

Вчера, 4 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоялся перенесённый матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались местный «Челси» и «Ливерпуль». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер).

Команды не смогли поразить ворота друг друга по итогам 90 минут встречи. Матч завершился со счётом 0:0.

Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть его можно на канале «Челси» в YouTube.

Команды уже встречались в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Матч 21-го тура проходил в Ливерпуле и также завершился нулевой ничьей.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Челси» занимает 11-е место, набрав 39 очков по итогам 29 матчей. «Ливерпуль» располагается на восьмой строчке в таблице. Команда Юргена Клоппа набрала 43 очка в 28 встречах.