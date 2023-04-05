Владимир Габулов: «Динамо» точно не нужно спешить с увольнением Йокановича

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов прокомментировал вылет динамовцев из Кубка России.

«Безусловно, вылет «Динамо» из Кубка России — это огромнейшее разочарование для болельщиков. Тем более после того, как в прошлом году пробились в финал и имели неплохие шансы на победу в турнире.

Перед матчем с «Акроном» было понятно, что игра для «Динамо» будет непростой. Наверное, команде не хватило более агрессивных действий и скорости в атаке — в таком случае было бы больше возможностей. Стоит отметить «Акрон»: играли достаточно плотно, агрессивно оборонялись. Может, «Динамо» немного не хватило удачи. Но за это мы и любим футбол — он всегда непредсказуем.

Сложно судить, находится ли «Динамо» в игровом кризисе. Да, не сказать, что игра суперзрелищная, отлаженная и атакующая, но она есть. Кризис конкретно в результатах команды. Надо успокоиться и перестать нагнетать обстановку. Уволить тренера — это самое лёгкое решение. Сложнее попытаться выйти из этой ситуации вместе с тренером. Спешить с увольнением тренера точно не нужно, тем более если стоит задача строить команду на будущее. Футбол — это стабильность. А когда ты регулярно меняешь тренеров, то достигнуть стабильности невозможно», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.