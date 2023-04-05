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Луис Энрике: Лондон? Я родом с Форментеры. Это чудесный райский остров

Луис Энрике: Лондон? Я родом с Форментеры. Это чудесный райский остров
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Испанский тренер Луис Энрике не подтвердил, но и не опровергнул информацию о переговорах с «Челси».

«Лондон? Если вы исполните знаменитую хаку (испанский танец. – Прим. «Чемпионата»), я отвечу вам. Да, я родом с Форментеры. Это чудесный райский остров», – со смехом ответил Энрике, застигнутый журналистами сетевого издания Jijantes в аэропорту.

Ранее различные СМИ, в том числе известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо, сообщали, что Луис Энрике в среду, 5 апреля, отправился в Лондон, чтобы провести переговоры с «Челси», который накануне отправил в отставку Грэма Поттера. Испанца в поездке сопровождали Иван де ла Пенья, выступавший в роли агента, и сын Панчо.

Тот же Романо добавляет, что в случае, если переговоры с Энрике потерпят неудачу, лондонцы будут рассматривать кандидатуру Юлиана Нагельсмана.

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