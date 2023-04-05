90min: Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси».
Руководство лондонского клуба видит в Энрике подходящую замену уволенному ранее Грэму Поттеру. Контакт между испанским специалистом и клубом уже был установлен через посредников, но теперь «Челси» проведёт личные переговоры с Энрике и его представителями, сообщает 90min.
Грэм Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2).
Энрике, который покинул пост главного тренера сборной Испании после чемпионата мира в Катаре, в последние недели не скрывал своего желания поработать в английской Премьер-лиге.
На клубном уровне Луис Энрике работал с испанскими «Сельтой» и «Барселоной», а также возглавлял итальянскую «Рому».
- 5 апреля 2023
-
16:09
-
16:07
-
16:05
-
15:40
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:15
-
15:04
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:40
-
14:38
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:53
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:27
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
12:58
-
12:47
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:23