Игрок «Крыльев» Цыпченко: все пацаны выкладываются на сто процентов, но не фартит

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко прокомментировал исход матча с ЦСКА на Кубок России, завершившегося поражением самарцев со счётом 0:1.

«Неудачная игра никак не давит на нас. По игре мы не должны находиться там, где находимся в РПЛ. Ряд именно обидных поражений. Даже не знаю, как это объяснить. Все пацаны выкладываются на 100%. Играем лучше почти каждую игру, но не фартит», — передаёт слова Цыпченко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.