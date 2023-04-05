Игрок «Крыльев» Цыпченко: все пацаны выкладываются на сто процентов, но не фартит
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко прокомментировал исход матча с ЦСКА на Кубок России, завершившегося поражением самарцев со счётом 0:1.
«Неудачная игра никак не давит на нас. По игре мы не должны находиться там, где находимся в РПЛ. Ряд именно обидных поражений. Даже не знаю, как это объяснить. Все пацаны выкладываются на 100%. Играем лучше почти каждую игру, но не фартит», — передаёт слова Цыпченко корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Единственный гол был забит в добавленное ко второму тайму время. Тренерский штаб самарского клуба уже готовил тройную замену под серию пенальти. В этот момент Гленн Бейл попытался прервать прострел в центр самарской штрафной, но срезал мяч в свои ворота.
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