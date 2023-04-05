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«Никто не должен жалеть меня». Будущий форвард «Реала» Эндрик — о критике от журналистов

«Никто не должен жалеть меня». Будущий форвард «Реала» Эндрик — о критике от журналистов
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16-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик, который в июле 2024 года перейдёт в «Реал» (Мадрид), рассказал о больших ожиданиях, возлагаемых на него, а также о резкой критике, которой он подвергся с момента своего дебюта в бразильском клубе.

«Мне нужно продолжать работать. Я такой же взрослый, как и остальные мои товарищи по команде. Никто не должен жалеть меня или гладить меня по голове.

Иногда я спрашиваю себя: почему так много СМИ обратили на меня внимание? Я не просил их об этом. Есть ситуации, которые переходят черту: «О, это новый Пеле!» Никто не собирается быть Пеле, он король футбола. Но сейчас ничего не поделаешь, я не могу просить людей не рассказывать о моей жизни», – сказал Эндрик в интервью GQ.

Эндрик признал, что «раньше следил за тем, какого мнения люди о нём, но не сегодня».

С момента дебюта за «Палмейрас» молодой талант забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 20 матчах, в которых он 12 раз выходил на поле в стартовом составе.

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