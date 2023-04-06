«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Ким Мин Джэ за € 48 млн

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении корейского центрального защитника Ким Мин Джэ из «Наполи», сообщает The Sun.
В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере € 48 млн, однако неаполитанский клуб хочет связать его новым контрактом, в котором увеличит клаусулу до € 90 млн.
На данный момент на корейского футболиста, кроме «Манчестер Юнайтед», претендуют ещё два клуба АПЛ – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». По информации источника, Ким Мин Джэ заинтересован в переходе в стан любого английского гранда.
В текущем сезоне Серии А Ким провёл 27 матчей, в 14 из которых его команда не пропускала. Также кореец отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в чемпионате Италии. В Лиге чемпионов защитник принял участие во всех восьми играх «Наполи».
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