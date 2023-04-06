«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в перенесённом матче 25-го тура АПЛ

Завершился перенесённый матч 25-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» встречался с «Брентфордом». Победу одержали манкунианцы с минимальным счётом 1:0.

Викторию «красным дьяволам» принёс точный удар Маркуса Рашфорда на 27-й минуте матча. Ассистентский балл на свой счёт записал австрийский полузащитник «Манчестера» Марсель Забитцер.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, обогнав «Тоттенхэм». Клуб набрал 53 очка, сыграв при этом на одну игру меньше, чем «шпоры». «Брентфорд», в свою очередь, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед», остался на девятом месте, так как лондонский «Челси» во вчерашнем поединке не смог одолеть «Ливерпуль» на домашнем стадионе.