«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в перенесённом матче 25-го тура АПЛ
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Завершился перенесённый матч 25-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» встречался с «Брентфордом». Победу одержали манкунианцы с минимальным счётом 1:0.
Викторию «красным дьяволам» принёс точный удар Маркуса Рашфорда на 27-й минуте матча. Ассистентский балл на свой счёт записал австрийский полузащитник «Манчестера» Марсель Забитцер.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, обогнав «Тоттенхэм». Клуб набрал 53 очка, сыграв при этом на одну игру меньше, чем «шпоры». «Брентфорд», в свою очередь, несмотря на поражение от «Манчестер Юнайтед», остался на девятом месте, так как лондонский «Челси» во вчерашнем поединке не смог одолеть «Ливерпуль» на домашнем стадионе.
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